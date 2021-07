Man City, Lewandowski è l’idea folle per l’attacco (Di giovedì 15 luglio 2021) La Premier League è da molti anni a questa parte l’eccezione che conferma la regola. Un piccolo paradiso dove tutti i club o quasi possono garantire a giocatori e allenatori stipendi notevolmente maggiori a tutti gli altri campionati. Così facendo la Premier League continua ad aumentare il proprio appeal, mentre tutte le altre nazioni devono fare i conti con la crisi finanziaria che la pandemia da Covid ha elargito. Un esempio è il Manchester City che proprio in queste ore starebbe puntando forte su Lewandowski. Manchester City, Guardiola pronto a rifare la squadra L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) La Premier League è da molti anni a questa parte l’eccezione che conferma la regola. Un piccolo paradiso dove tutti i club o quasi possono garantire a giocatori e allenatori stipendi notevolmente maggiori a tutti gli altri campionati. Così facendo la Premier League continua ad aumentare il proprio appeal, mentre tutte le altre nazioni devono fare i conti con la crisi finanziaria che la pandemia da Covid ha elargito. Un esempio è il Manchesterche proprio in queste ore starebbe puntando forte su. Manchester, Guardiola pronto a rifare la squadra L’allenatore del ManchesterPep Guardiola è ...

Advertising

ShevaCer97 : @HaugeFan Per me è tutta una girandola, mbappe - real, ronaldo - psg, jesus-juve, kane - man city, haaland - chels… - Fernandomenda : Argentina , Barcelona , Messi . O Argentina , Man city and Messi . - IZ_BACK11 : Comunque il milan di berlusconi dominava a livello economico ma vinceva senza sosta. I vari man city psg ecc non vincono una sega - efpepe96 : Napoli: Fabian Ruiz PSG: Donnarumma Juventus: Chiesa Man City: De Bruyne - Alvarenga_Rafa : RT @alecsvilla: ? Unico scudetto della storia della Samp ? Scudetto alla Lazio dopo 26 anni ? Scudetto all'Inter dopo 17 anni ? Premier col… -