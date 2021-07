Advertising

TuttoAndroid : OnePlus Nord 2 sarà il primo a utilizzare OxygenOS 11.3 con il codice condiviso con ColorOS - qnazionale : OnePlus Nord 2, confermate ufficialmente le specifiche tecniche del display - MiuiBlog : Il #Oneplus Nord N100 è in #Offerta a soli 100€ Banggood! Imperdibile #Amazon #AmazonPrime #NordN100 #Offerte… - infoitscienza : Le patch di giugno arrivano su OnePlus Nord, insieme a miglioramenti alla batteria - infoitscienza : OnePlus Nord 2: ecco tutti i dettagli sul display (foto) -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Nord

è solita annunciare in anticipo alcune delle funzionalità degli smartphone in dirittura d'arrivo, e sta facendo altrettanto con2 . La scorsa settimana ha confermato l'arrivo dell'atteso smartphone e ha indicato che implementerà un processore MediaTek di fascia alta con personalizzazioni esclusive in ambito IA. In ...Il recenteCE riceve un altro aggiornamento a metà luglio 2021: ecco il nuovo software OxygenOS 11.0.4.4. I dettagli sulle novità. Segnaliamo a coloro che hanno acquistato da poco, o intendono farlo ...Una delle conseguenze della stretta nella collaborazione tra OPPO e OnePlus è rappresentata dall’utilizzo di un codice di base condiviso tra OxygenOS e ColorOS. In questo modo le due compagnie potrann ...Google ha annunciato diverse funzionalità rivolte al giocatore che gli sviluppatori potranno implementare facilmente sui propri titoli ...