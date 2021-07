Unicità a colori

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ictus prenatale. Le difficoltà motorie. I medici che prospettano un’esistenza da vegetale. Non parlare, non leggere e non scrivere. Adorare il gelato, correre e comprendere perfettamente tre lingue. Il talento, e la pittura. . Opere quotate sul mercato internazionale. Frida Kahlo, l’arte e un esplosivo mondo interiore. Carica vitale, energia pura e un sorriso che spiazza. Il mondo degli “invisibili”, la disabilità e le barriere che crollano. Papà e mamma come ancore. I primi 15 anni di un’artista che splende. Lei è Clara, nata a Firenze il 10 marzo 2006. Artista, imprenditrice, digital creator e modella richiesta in tutto il mondo. Le sue importanti difficoltà non hanno rappresentato ...