Inghilterra-Danimarca 2-1 dts: gol e highlights (Di giovedì 8 luglio 2021) L’Inghilterra domina ma ha bisogno comunque di 120 minuti e un rigore per superare la Danimarca. La squadra di Hjulmand era passata in vantaggio con un missile su punizione di Damsgaard nel primo tempo ma gradualmente ha ceduto alla pressione avversaria, fino alla capitolazione nei supplementari. Leggi su ultimouomo (Di giovedì 8 luglio 2021) L’domina ma ha bisogno comunque di 120 minuti e un rigore per superare la. La squadra di Hjulmand era passata in vantaggio con un missile su punizione di Damsgaard nel primo tempo ma gradualmente ha ceduto alla pressione avversaria, fino alla capitolazione nei supplementari.

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - Eurosport_IT : Rimangono tatti dubbi sul rigore assegnato all'Inghilterra! ?? #EURO2020 | #ENG | #DEN | #InghilterraDanimarca - SkySport : ?? INGHILTERRA-DANIMARCA 2-1 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Damsgaard (30’) ? aut. #Kjaer (39’)… - CynicalMsm : RT @TuttoMercatoWeb: Due palloni in campo e rigore dubbio su Sterling: Makkelie nella bufera per Inghilterra-Danimarca - PAOLOPRATICO : Stasera più che c'è del marcio in Danimarca direi c'è del marcio in Inghilterra #InghilterraDanimarca -