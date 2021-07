Tommaso Eletti e la tentatrice Giulia Cerini stanno insieme? La risposta di lei

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 luglio 2021) Dopo le corna messe alla fidanzata Valentina in diretta tv, un po’ tutti si chiedono sedi Temptation Islandoppure no. Lui ha 21 anni, lei 25, e nel corso della prima settimana di Temptation Island 2021 in onda su Canale 5 tra i due è scoppiata una passione carnale.ha dimostrato, purtroppo per lui, tutti i suoi 21 anni, mentre aè bastato davvero poco per far perdere la testa al ragazzo più geloso e possessivo che il programma ricordi....