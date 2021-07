Pil, Franco: “Recupero pari o sopra 5% in 2021 raggiungibile” (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Labitalia) – “Nel secondo trimestre si stima una crescita congiunturale prossima al 2%”, mentre nel 2021 “un Recupero pari o superiore al 5% appare raggiungibile”. Lo ha ribadito il ministro dell’Economia Daniele Franco all’Assemblea Abi. L’Italia potrebbe recuperare i livelli di attività economica pre-crisi “entro il terzo trimestre 2022”, ha detto. Il ministro ha poi spiegato che con gli investimenti e riforme previsti dal Pnrr la crescita potenziale potrebbe salire all’1,4%, dalla precedente stima dello 0,6%. Secondo Franco, “la politica di bilancio resterà espansiva per ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Labitalia) – “Nel secondo trimestre si stima una crescita congiunturale prossima al 2%”, mentre nel“uno superiore al 5% appare”. Lo ha ribadito il ministro dell’Economia Danieleall’Assemblea Abi. L’Italia potrebbe recuperare i livelli di attività economica pre-crisi “entro il terzo trimestre 2022”, ha detto. Il ministro ha poi spiegato che con gli investimenti e riforme previsti dal Pnrr la crescita potenziale potrebbe salire all’1,4%, dalla precedente stima dello 0,6%. Secondo, “la politica di bilancio resterà espansiva per ...

Advertising

TV7Benevento : Pil, Franco: 'Recupero pari o sopra 5% in 2021 raggiungibile'... - StraNotizie : Pil, Franco: 'Recupero pari o sopra 5% in 2021 raggiungibile' - messveneto : Il ministro Franco: “Un recupero del Pil pari o superiore al 5% appare raggiungibile”: Visco all’assemblea dell’Abi… - fisco24_info : Pil, Franco: 'Recupero pari o sopra 5% in 2021 raggiungibile': 'Nel secondo trimestre si stima una crescita congiun… - formichenews : #Abi2021 Visco dice #Draghi. Una crescita al 5% è possibile L'articolo di @gianluzappo -