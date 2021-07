Gp Australia F1: non si correrà e si cercano alternative (Di martedì 6 luglio 2021) Alla fine come la scorsa stagione niente Gp Australia F1 e ora si sta correndo ai ripari per rimpiazzare la data e concludere così le 23 gare in calendario. Si stava cercando un compromesso con i sanitari masi era ben chiaro che tutto sarebbe stato annullato e per la Formula 1 è un grosso grattacapo. Sicuramente cercheranno di fare due gare nella stessa località così da non creare stress per i piloti che devono rimanere concentrati. Sebastian Vettel: un GP d’Austria da dimenticare Gp Australia F1: il Gran Premio è stato annullato Anche quest’anno il calendario della Formula 1 dovrà rinunciare al GP d’Australia. Gli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) Alla fine come la scorsa stagione niente GpF1 e ora si sta correndo ai ripari per rimpiazzare la data e concludere così le 23 gare in calendario. Si stava cercando un compromesso con i sanitari masi era ben chiaro che tutto sarebbe stato annullato e per la Formula 1 è un grosso grattacapo. Sicuramente cercheranno di fare due gare nella stessa località così da non creare stress per i piloti che devono rimanere concentrati. Sebastian Vettel: un GP d’Austria da dimenticare GpF1: il Gran Premio è stato annullato Anche quest’anno il calendario della Formula 1 dovrà rinunciare al GP d’. Gli ...

