Auto prende fuoco dopo uno scontro frontale | muore ragazza di 16 anni | un' altra gravemente ferita

Advertising

patriziarutigl1 : RT @ilmessaggeroit: Carbonia, auto prende fuoco dopo un frontale: muore la sedicenne Beatrice Arru - ilmessaggeroit : Carbonia, auto prende fuoco dopo un frontale: muore la sedicenne Beatrice Arru - StaserasolounTG : RT @qnazionale: Carbonia, auto prende fuoco dopo lo scontro: muore ragazzina di 16 anni - sulsitodisimone : RT @qnazionale: Carbonia, auto prende fuoco dopo lo scontro: muore ragazzina di 16 anni - sardanews : Carbonia, l’auto prende fuoco dopo lo scontro: 17enne muore tra le fiamme -

Ultime Notizie dalla rete : Auto prende

Gli altri tre feriti, due dei quali con fratture, traumi e ustioni dovuti all'incendio dell', sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. I carabinieri stanno ancora lavorando per ...... hanno spaccato il vetro di una finestra, scalfito il portone condominiale, distrutto le due... "Sono due anni che ciin giro, non paga l'affitto e non se ne va". Ora rischiano di pagarne le ...Una ragazzina di soli 16 anni, Beatrice Arru, è morta in un incidente stradale avvenuto alle 4 a Carbonia, nel Sulcis. Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste una ragazzina ...L'incendio in via Faleria Notte turbolenta per i residenti di via Faleria, a Porto Sant’Elpidio, che alle 4.45 sono stati svegliati dalle fiamme divampate da un'auto in sosta: lo scoppio delle ruote, ...