Repubblica Ceca: libertà di cognome per le donne, non più il femminile del padre (Di sabato 3 luglio 2021) Ancora una volta una questione di diritti si incrocia con tradizione e grammatica. Nella Repubblica Ceca si discute una legge che potrebbe cambiare lo storico modo di indicare il cognome delle donne con il suffisso -ova. Così abbiamo finora conosciuto tutte le donne provenienti dalla Repubblica Ceca: Alena Seredova, Eva Herzigova, Martina Navratilova. Solo per citare alcuni dei nomi più noti.

