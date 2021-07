Ce lo chiede Milano. La Scala va in città e piacerebbe a Jack Lang (Di sabato 3 luglio 2021) Come nella più classica delle metafore logistiche, per i milanesi che non vanno alla Scala c’è la Scala che va dai milanesi, partner Edison che, oltre a sponsorizzare da tempo la “Prima diffusa” del 7 dicembre, ha un suo progetto di sostenibilità ed efficientamento elettrico da rendere noto e visibile al maggior numero di persone. Milano ce la mette tutta per ripartire, e “La Scala in città”, “fortemente voluta” come si dice in questi casi, dall’assessore Filippo Del Corno, porterà fra strade, piazze e chiostri musica, opera e danza dall’11 al 14 luglio, in centro ma, va da sé, anche nelle periferie, che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Come nella più classica delle metafore logistiche, per i milanesi che non vanno allac’è lache va dai milanesi, partner Edison che, oltre a sponsorizzare da tempo la “Prima diffusa” del 7 dicembre, ha un suo progetto di sostenibilità ed efficientamento elettrico da rendere noto e visibile al maggior numero di persone.ce la mette tutta per ripartire, e “Lain”, “fortemente voluta” come si dice in questi casi, dall’assessore Filippo Del Corno, porterà fra strade, piazze e chiostri musica, opera e danza dall’11 al 14 luglio, in centro ma, va da sé, anche nelle periferie, che ...

