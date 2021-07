Si schianta col furgone lungo la A4 | ferito un uomo di 67 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 luglio 2021) I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e l’auto veloce della centrale di Bergamo sono intervenuti nella prima serata di giovedì 1 lugliol’autostrada A4, all’altezza di Costa di Mezzate nella carreggiata in direzione Torino, per un incidente che ha coinvolto un. L’autista, per cause ancora in fase di approfondimento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere. Per accertamenti è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo incidentato e la zona compromessa.