LIVE Sonego-Sousa 2-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: buon avvio del piemontese (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 buon avvio del nativo di Torino 40-15 Lunga la risposta del portoghese. 30-15 Bella risposta di Sousa con il dritto. 30-0 Accelerazione di dritto di Sonego. 15-0 Palla corta di Sonego. 1-1 Primo game vinto anche da Sousa. 40-15 Dritto lungolinea di Sousa. 30-15 Bella risposta di Sonego. 30-0 Dritto vincente di Sousa. 1-0 Facile primo game per Sonego. 40-15 Ace di Sonego. 30-0 Servizio vincente di Sonego. 15-0 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1del nativo di Torino 40-15 Lunga la risposta del portoghese. 30-15 Bella risposta dicon il dritto. 30-0 Accelerazione di dritto di. 15-0 Palla corta di. 1-1 Primo game vinto anche da. 40-15 Dritto lungolinea di. 30-15 Bella risposta di. 30-0 Dritto vincente di. 1-0 Facile primo game per. 40-15 Ace di. 30-0 Servizio vincente di. 15-0 ...

