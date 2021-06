M5S: Masi, 'non sono mediatore, problema passare da movimento a partito' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - “Non confermo affatto il ruolo di mediatore che mi viene attribuito. Ho studiato le vicende organizzative del M5S, ne scrivo quasi quotidianamente, ma non sono assolutamente un mediatore". Lo ha affermato il sociologo Domenico De Masi, Domenico De Masi, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano. "Il M5S -ha spiegato- ha avuto un grande successo alle elezioni del 2013 e poi ancora di più a quelle del 2018, questo è avvenuto perché un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - “Non confermo affatto il ruolo diche mi viene attribuito. Ho studiato le vicende organizzative del M5S, ne scrivo quasi quotidianamente, ma nonassolutamente un". Lo ha affermato il sociologo Domenico De, Domenico De, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano. "Il M5S -ha spiegato- ha avuto un grande successo alle elezioni del 2013 e poi ancora di più a quelle del 2018, questo è avvenuto perché un ...

Advertising

Agenpress : M5S, De Masi: 'Non sto facendo da mediatore tra Grillo e Conte' - AgenziaOpinione : RADIO CUSANO CAMPUS * M5S, DE MASI, « NON STO FACENDO DA MEDIATORE TRA GRILLO E CONTE, DA COME SI RISOLVERÀ LA CONT… - LuciaDeVivo2 : Informate De Masi che il regalo alla destra è stato già fatto da grillo quando ha definito draghi e cingolani grill… - LuciaLaVita1 : RT @1603ina: Malgrado tutto questo disastro sono al 17 per cento. Craxi non superò il 14, perciò questo movimento ha radici più profonde ne… - Simo07827689 : RT @1603ina: Malgrado tutto questo disastro sono al 17 per cento. Craxi non superò il 14, perciò questo movimento ha radici più profonde ne… -