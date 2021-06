Si taglia un braccio con una sega a nastro: rischia l'amputazione (Di sabato 26 giugno 2021) Stamani poco dopo le 8, grave infortunio sul lavoro in un'azienda di Cetica nel comune di Castel San Niccolò. Un uomo di anni 47 si è tagliato con una sega a nastro un arto superiore di destra ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 giugno 2021) Stamani poco dopo le 8, grave infortunio sul lavoro in un'azienda di Cetica nel comune di Castel San Niccolò. Un uomo di anni 47 si èto con unaun arto superiore di destra ...

