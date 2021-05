Covid, 3.995 nuovi casi In Italia e 72 i morti (numero più basso nel 2021). Risale il tasso di positività (2,2%) (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 72 le vittime in un giorno, mentre ieri ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 23 maggio 2021) Sono 3.995 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.717. Sono invece 72 le vittime in un giorno, mentre ieri ...

