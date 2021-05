I profughi siriani non votano per Assad

Advertising

globalistIT : Damasco aveva pensato di usare le elezioni per riverniciare la sua immagine nel mondo #Assad #Siria #elezioni - RedattoreSocial : Il #Libano tra tracollo economico, razionamenti e pandemia: un paese fallito. Il presidente di Armadilla ed esperto… - RedattoreSocial : Il #Libano tra tracollo economico, razionamenti e pandemia: “Un paese fallito”. Marco Pasquini, presidente di… - CarloCostelli : RT @EzioSavasta: La #Danimarca, vuole rimandare nella 'città sicura' di #Damasco centinaia di #rifugiati siriani. Sono stati già privati de… - VNSTABLEDREW : @laRoyalBlood_ Più dico, non vuoi dare lo Ius Soli per false motivazioni apparenti? Abbassa gli anni di residenza,… -

Ultime Notizie dalla rete : profughi siriani

Globalist.it

Obiettivo: portare iall'ambasciata siriana a Beirut per votare. Sarebbe stata per loro la conferma che iamano Bashar al Assad. Il meccanismo è cristallino. In Siria si vota ...... Mosul, e in tantissimi villaggi del nord dell'Iraq, per finire poi nei campipresenti ad Erbil, nel Kurdistan Iracheno. Che Iraq hai ritrovato dopo la pandemia? Se paragono come è ...Damasco aveva pensato di usarle per riverniciare la sua immagine nel mondo, presentando Assad come un leader popolare anche tra i gli innumerevoli siriani che vivono all’estero ...Al via il WeWorld Festival che durerà da oggi, 21 maggio fino al 23 allo spazio Base di Milano. All'interno dell'evento il progetto fotografico di Francesca Volpi che è stata in viaggio con la Ong tra ...