Overwatch 2 avrà partite con team composti da 5 giocatori

(Di venerdì 21 maggio 2021)2 cambierà parecchio rispetto a. In un livestream, il game director Aaron Keller ha rivelato che il nuovo gioco presenterà match 5v5.originale aveva6v6. "Ci sono molte ragioni per cui volevamo apportare questo cambiamento", ha detto Keller. "Succedono molte cose in una partita di. E abbiamo sempre cercato di rendere il nostro combattimento facile da leggere e comprensibile. Ma anche con tutto il lavoro che abbiamo svolto, a volte è troppo difficile leggere cosa stanno facendo altri 11sul campo di battaglia. Rimuoverne due semplifica tutto". Mentreinizialmente è stato lanciato con la possibilità di creare le squadre a nostro piacimento, Blizzard ha introdotto una serie di ruoli nel 2019. La modifica ...

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch avrà

Everyeye Videogiochi

