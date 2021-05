DIGITAL360 | lanciata nuova soluzione software per gestione compliance

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato AIM Italia, ha lanciato sul mercato unache consente alle imprese di elaborare e gestire i modelli di organizzazione,e controllo per la prevenzione della responsabilità amministrativa dipendente da reati ai sensi del d.lgs.231/2001. Latramite la propria controllata P4I-Partners4Innovation, arricchisce la piattaformaGRC360 (Governance, Risk and), sviluppata dain partnership con KeisdataS.r.l., per ladi tutti gli adempimenti normativi, sottolinea la società in una nota. “Laofferta risponde all’esigenza delle imprese di ...