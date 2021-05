Sindaco Roma, Bertolaso: “Non mi candido” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Non mi candido”. Guido Bertolaso si esprime in maniera categorica sulle voci che lo accostano alla candidatura a Sindaco di Roma. “Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per contribuire alla campagna di vaccinazione, avevo chiarito fin da subito che non avrei potuto considerare altri impegni pubblici compreso il sogno di costruire un futuro migliore per la città più bella del mondo, ridotta ad imbarazzante caravanserraglio dalla peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo”, scrive su Facebook. “Ho ripetuto il mio diniego più volte e in diverse occasioni -sottolinea Bertolaso- motivandolo con ragioni personali che hanno assoluta priorità. Sono lusingato dai continui e ripetuti apprezzamenti e ringrazio quei concittadini che in vari modi mi esortano a cambiare idea, ma il mio futuro prossimo è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Non mi”. Guidosi esprime in maniera categorica sulle voci che lo accostano alla candidatura adi. “Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per contribuire alla campagna di vaccinazione, avevo chiarito fin da subito che non avrei potuto considerare altri impegni pubblici compreso il sogno di costruire un futuro migliore per la città più bella del mondo, ridotta ad imbarazzante caravanserraglio dalla peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo”, scrive su Facebook. “Ho ripetuto il mio diniego più volte e in diverse occasioni -sottolinea- motivandolo con ragioni personali che hanno assoluta priorità. Sono lusingato dai continui e ripetuti apprezzamenti e ringrazio quei concittadini che in vari modi mi esortano a cambiare idea, ma il mio futuro prossimo è ...

