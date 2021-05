Ragazza vaccinata per errore con quattro dosi, Pregliasco assicura: «Non ci saranno danni» (Di lunedì 17 maggio 2021) «Sta bene la di là dello spavento e dell’attenzione mediatica». A parlare a SkyTg24 è Fabrizio Pregliasco a proposito della Ragazza che qualche giorno fa ha ricevuto, per errore, quattro dosi di vaccino anti-Covid e che è in cura proprio dal virologo dell’Università di Milano. «I parametri sono più che buoni – ha aggiunto il medico – al di là dello spavento non ci saranno possibili danni perché nella fase uno della sperimentazione una quota dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino. Ed è proprio questa la finalità dei primi studi. Anche in Germania si sono avuti 8 casi analoghi nei quali non si sono poi visti ad oggi effetti pesanti. Detto questo stiamo lavorando tutti ad aumentare l’indice terapeutico di sicurezza del vaccino per aumentare il ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) «Sta bene la di là dello spavento e dell’attenzione mediatica». A parlare a SkyTg24 è Fabrizioa proposito dellache qualche giorno fa ha ricevuto, perdi vaccino anti-Covid e che è in cura proprio dal virologo dell’Università di Milano. «I parametri sono più che buoni – ha aggiunto il medico – al di là dello spavento non cipossibiliperché nella fase uno della sperimentazione una quota dei volontari aveva subito concentrazioni più alte di vaccino. Ed è proprio questa la finalità dei primi studi. Anche in Germania si sono avuti 8 casi analoghi nei quali non si sono poi visti ad oggi effetti pesanti. Detto questo stiamo lavorando tutti ad aumentare l’indice terapeutico di sicurezza del vaccino per aumentare il ...

