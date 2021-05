Calcio: Real. Zidane 'Futuro?Non so,a volte andar via un bene per tutti' (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico non esclude un suo addio a fine stagione: "Sono concentrato sulle ultime due gare" MADRID (SPAGNA) - "Futuro? Domanda molto noiosa, mancano ancora due partite e non so come andrà a finire. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico non esclude un suo addio a fine stagione: "Sono concentrato sulle ultime due gare" MADRID (SPAGNA) - "Futuro? Domanda molto noiosa, mancano ancora due partite e non so come andrà a finire. ...

Advertising

forumJuventus : Morata: 'La Juventus è il massimo, una famiglia più che una squadra di calcio, tornare è stato emozionante ma mi ma… - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 18 #anni fa la #Juve schianta il #RealMadrid e vola in finale. Con @filippomricci - Gazzetta_it : #Milan, Diaz ha convinto Pioli: c'è l'appuntamento col Real Madrid - repubblica : Real Madrid, Zidane apre il mercato: 'Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Real Madrid, Zidane lascia intendere che se ne andrà, anche Allegri tra i possibili successori -