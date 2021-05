Un libro di corsa: Tracce dal silenzio (Di giovedì 13 maggio 2021) Un libro di corsa – Tracce dal silenzio Nina ha dieci anni ed è diventata sorda a causa di un incidente. Una sera, prima di andare a dormire, spegne l’impianto cocleare, ma comincia a sentire una musica. Come è possibile? La stessa notte, un ragazzo viene ucciso e stranamente, ma neanche troppo, nella vita di Nina appare Rebecca, l’anziana vicina di casa. Una coincidenza? Lorenza Ghinelli, con il libro “Tracce dal silenzio”, ci ricorda che gli abiti non fanno il monaco. RECENSIONI VELOCI Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) UndidalNina ha dieci anni ed è diventata sorda a causa di un incidente. Una sera, prima di andare a dormire, spegne l’impianto cocleare, ma comincia a sentire una musica. Come è possibile? La stessa notte, un ragazzo viene ucciso e stranamente, ma neanche troppo, nella vita di Nina appare Rebecca, l’anziana vicina di casa. Una coincidenza? Lorenza Ghinelli, con ildal”, ci ricorda che gli abiti non fanno il monaco. RECENSIONI VELOCI

Advertising

giocarmon : La corsa del cocomero in salita dal libro 'Storie vere quasi incredibili e storie incredibili quasi vere' - Leggilo… - giocarmon : La corsa del cocomero in salita dal libro 'Storie vere quasi incredibili e storie incredibili quasi vere' - Leggilo… - giocarmon : La corsa del cocomero in salita dal libro 'Storie vere quasi incredibili e storie incredibili quasi vere' - Leggilo… - eziaevi : @enzobianchi7 È bello avere dei VERI Amici,padre Enzo! Ma oggi è più difficile xke' c'è una corsa all'arrivismo;si… - moondo_info : Correre: un serissimo divertimento -