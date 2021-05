Advertising

_intermagazine : UFFICIALE – Aleksandar Kolarov sottoposto ad intervento chirurgico: il comunicato dell’Inter - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: UFFICIALE - Aleksandar Kolarov si è sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di asportazione ernia discale lomba… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Aleksandar Kolarov si è sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di asportazione ernia discale lomba… - EltonLastStarr : RT @marifcinter: UFFICIALE - Aleksandar Kolarov si è sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di asportazione ernia discale lomba… - ProfidiAndrea : ?? ??????????'?????? - #Inter, Aleksandar #Kolarov operato di ernia: il comunicato ufficiale #SerieA #Fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Aleksandar

Il club nerazzurro, in una nota, ha fornito novità riguardo le condizioni del mancino. 'Kolarov si è sottoposto questa mattina, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad ...Kolarov si è sottoposto questa mattina, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ... Questo il comunicato dell' Inter , che attraverso il proprio sitoha reso note le ...Aleksandar Kolarov operato alla schiena, lo fa sapere l'Inter: Asportazione dell'ernia discale lombare. Per il serbo stagione finita.Inter: condizioni fisiche di Aleksandar Kolarov, arriva il comunicato UFFICIALE del club nerazzurro a riguardo con aggiornamenti in tal senso ...