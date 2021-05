Domeniche bestiali – Tu bestemmi in campo? E io ti tolgo le porte fino a quando non chiedi scusa (Di giovedì 13 maggio 2021) Brescello e don Camillo sono l’esempio per eccellenza del peso specifico, enorme, che ha la provincia in Italia. E qualche volta anche per i parroci nell’oratorio sono necessari metodi da “Domeniche bestiali”. Metodi che ormai, come abbiamo mostrato proprio con questa rubrica, oltre ai preti non lesinano di utilizzare neppure le donne. Metodi che a volte hanno lo scopo di “indicare la retta via”: cosa che si rivela quantomai necessaria come mostrano alcuni casi di “smarrimento” capitati nei campionati esteri… beh forse non tutti però, come vedremo. CHIUDERE LA PORTA ALLA SCOSTUMATEZZA – Don Mirco Pasini è un parroco di Eraclea comune di poco più di 10mila anime della città metropolitana di Venezia. Per i ragazzi il campetto del suo oratorio, come sempre nella provincia italiana, è un po’ il “centro del mondo”: ma che accade se invece di giocare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Brescello e don Camillo sono l’esempio per eccellenza del peso specifico, enorme, che ha la provincia in Italia. E qualche volta anche per i parroci nell’oratorio sono necessari metodi da “”. Metodi che ormai, come abbiamo mostrato proprio con questa rubrica, oltre ai preti non lesinano di utilizzare neppure le donne. Metodi che a volte hanno lo scopo di “indicare la retta via”: cosa che si rivela quantomai necessaria come mostrano alcuni casi di “smarrimento” capitati nei campionati esteri… beh forse non tutti però, come vedremo. CHIUDERE LA PORTA ALLA SCOSTUMATEZZA – Don Mirco Pasini è un parroco di Eraclea comune di poco più di 10mila anime della città metropolitana di Venezia. Per i ragazzi il campetto del suo oratorio, come sempre nella provincia italiana, è un po’ il “centro del mondo”: ma che accade se invece di giocare a ...

Advertising

Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Gilardino suona, non canta: squalificato. Il calcio argentino odia la tecnologia: il drone distru… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Gilardino suona, non canta: squalificato. Il calcio argentino odia la tecnologia: il drone distru… - fradanilo62 : Domeniche bestiali – Gilardino suona, non canta: squalificato. Il calcio argentino odia la tecnologia: il drone dis… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Gilardino suona, non canta: squalificato. Il calcio argentino odia la tecnologia: il drone distru… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Domeniche bestiali – Gilardino suona, non canta: squalificato. Il calcio argentino odia la tecnologia: il drone distru… -