Trasporti | Assoferr entra nel sistema Conftrasporto-Confcommercio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Associazione degli operatori ferroviari e intermodali (), annuncia il suo ingresso nel, allargando i suoi orizzonti e contribuendo a rafforzare il posizionamento della Federazione sui temi multimodali. “Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di un’associazione così rilevante in seno alla nostra Confederazione – commenta il presidente diPaolo Uggè –. Questa realtà rappresenta una modalità fondamentale della logistica. Salutiamo il suo arrivo con particolare gioia perché avviene nell’anno europeo della ferrovia, e in vista di un evento molto partecipato come quello di Pietrarsa, voluto e ideato da. In vista di questa ricorrenza, è importante il lavoro che effettueremo insieme. Questo ci consentirà di ...