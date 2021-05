Simeone: “Con il Var il calcio è più giusto” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone ha parlato delle polemiche arbitrali che stanno infiammando la Spagna in questa lotta al titolo: “Ci saranno sempre polemiche in una partita di calcio. Ci preoccuperemo per la partita contro la Real Sociedad. Una rivale con grandi risultati fuori casa che ha fatto una crescita costante ogni anno. Pressione sugli arbitri? Tutti devono assumersi la responsabilità delle cose, non solo gli arbitri. L’ho detto molte volte, con il VAR il calcio è più giusto con quello che succede. So che può migliorare, certo, ma è più giusto. A volte ti capiterà un episodio a favore, altre volte contro, ma è normale”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Diegoha parlato delle polemiche arbitrali che stanno infiammando la Spagna in questa lotta al titolo: “Ci saranno sempre polemiche in una partita di. Ci preoccuperemo per la partita contro la Real Sociedad. Una rivale con grandi risultati fuori casa che ha fatto una crescita costante ogni anno. Pressione sugli arbitri? Tutti devono assumersi la responsabilità delle cose, non solo gli arbitri. L’ho detto molte volte, con il VAR ilè piùcon quello che succede. So che può migliorare, certo, ma è più. A volte ti capiterà un episodio a favore, altre volte contro, ma è normale”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

im_jordanv : RT @RealMarco94: Marcos Llorente sta giocando una stagione fantastica, l'incontro con Simeone è stato decisivo per svoltargli la carriera,… - RealMarco94 : Marcos Llorente sta giocando una stagione fantastica, l'incontro con Simeone è stato decisivo per svoltargli la car… - fabio200908 : @erikaconlak_ @Mirko799 forse Conte e Klopp con altre caratteristiche lo ricordano in qualcosa, come storia penso a… - toiabondi : @emilianofaziosi Vorrei e fare L analisi (come dicono quelli studiati) sul numero 9. Negli ultimi 4 anni è stato in… - 4n1mo51t1som1n4 : @gizzo97 Che fosse mediocre lo sapevo pure senza il Roma tw, che fosse una calamità, capace di portare una squadra… -