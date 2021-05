Nadal - Sinner... what else?

(Di martedì 11 maggio 2021)? Se il tennis fosse musica, quella diavrebbe il sound rock and roll dei Rolling Stones. Ha l'energia di "(I can't get no) Satisfaction", il ritmo trascinante di "Let'...

? what else? Se il tennis fosse musica, quella diavrebbe il sound rock and roll dei Rolling Stones. Ha l'energia di "(I can't get no) Satisfaction", il ritmo trascinante di "Let'...... Jannik, e in Matteo Berrettini . Dato il Covid , e quindi la grossa perdita alla voce ... attuale numero 1 al mondo davanti al russo Daniil Medvedev e allo spagnolo Rafa. Il tennista di ...Mission impossible per Jannik Sinner. L'altoatesino torna in campo sul Campo Centrale del Foro Italico a Roma nel secondo turno degli Internazionali d'Italia. Avversario peggiore per l'azzurro non pot ...Sinner vs Nadal a rischio rinvio? Prevista forte pioggia. Le ultimissime in vista dell'attesissimo match tra i due tennisti ...