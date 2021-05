Internazionali BNL d’Italia 2021: neanche la pioggia ferma Djokovic, Fritz ko in due set (Di martedì 11 maggio 2021) Novak Djokovic supera in due set 6-3 7-6(5) lo statunitense Taylor Fritz nel match valevole per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021 e stacca il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. LA PARTITA – Nel secondo game del primo set Djokovic strappa subito il servizio all’avversario (2-0) aiutandosi con le palle corte e approfittando di un Fritz non ancora entrato in partita. Il serbo allunga (3-0) e l’americano prova a rispondere giocando un sesto game molto convincente (4-2), arrivando a tre palle break nel sesto gioco immediatamente annullate dall’avversario (5-2). Nel secondo set Fritz è ancora in enorme difficoltà e subisce un ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Novaksupera in due set 6-3 7-6(5) lo statunitense Taylornel match valevole per il secondo turno degliBNLe stacca il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. LA PARTITA – Nel secondo game del primo setstrappa subito il servizio all’avversario (2-0) aiutandosi con le palle corte e approfittando di unnon ancora entrato in partita. Il serbo allunga (3-0) e l’americano prova a rispondere giocando un sesto game molto convincente (4-2), arrivando a tre palle break nel sesto gioco immediatamente annullate dall’avversario (5-2). Nel secondo setè ancora in enorme difficoltà e subisce un ...

WeAreTennisITA : Musetti ? Finiscono gli Internazionali BNL d'Italia per Lorenzo Musetti: Reilly Opelka è preciso in battuta e con d… - KikiMladenovic : ???????????????? Great win, into the next round @internazionalibnlditalia #Roma #IBI21 à Internazionali BNL d'Italia - sportface2016 : #Internazionali BNL d'Italia 2021: neanche la pioggia ferma #Djokovic, #Fritz ko in due set #IBI21 - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Fritz 6-3 5-5 Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Fritz… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: Musetti ? Finiscono gli Internazionali BNL d'Italia per Lorenzo Musetti: Reilly Opelka è preciso in battuta e con due b… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali BNL d'Italia 2021, rinviati a mercoledì i match non iniziati per pioggia La pioggia non dà scampo agli ultimi match del giorno in programma agli Internazionali BNL d'Italia 2021 . Le sfide non ancora iniziate, infatti, sono cancellate dal programma odierno e verranno recuperate domani , mercoledì 12 maggio, con orario ancora da definire. Si ...

Internazionali BNL d'Italia 2021, Sonego: 'Nessuna polemica tre me e Monfils. Mager? Non sarà facile' Lorenzo Sonego , dopo l'importante successo contro Gael Monfils nel primo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2021 , ha commentato il match in conferenza stampa: 'Monfils non giocava da tre mesi e questo fattore mi ha aiutato molto, a lui mancavano un po' di partite ed in certi ...

Internazionali BNL d'Italia 2021, Djokovic-Fritz interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti LIVE Sportface.it Nadal parla della sua prossima partita contro Jannik Sinner Home; Tennis News; Jannik Sinner; Rafael Nadal non è andato oltre i quarti di finale ai Masters 1000 di Monte Carlo e Madrid, ma è comunque riuscito a vincere il torneo ATP 500 ...

Tennis internazionali di Roma, avanti Berrettini e Sonego Roma, 11 maggio 2021 - Matteo Berretti e Lorenzo Sonego volano a secondo turno degli Internazionali Bnl d'Italia su terra rossa, in corso al Foro Italico di Roma, mentre il torneo romano è finito per ...

