Gianluigi Buffon dice addio alla Juventus | “Ciclo finito | tolgo il disturbo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Buffon

lascerà la Juventus a fine stagione, per la seconda volta, ma questa sarà quella definitiva. Il numero uno di Carrara dirà addio a quella che è stata la sua casa per ben 19 anni, in ...Foto: Pagina Facebook ufficialeCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova ...Serie A – Gianluigi Buffon dice addio alla Juventus, il messaggio del portiere bianconero intervistato a Bein Sport che saluta i tifosi e la società visto il suo contrato in scadenza a fine stagione ...Buffon lascerà la Juventus dopo 19 anni di gioie e dolori: "Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza". Sul futuro regna l'incertezza ...