Playoff Serie C 2020 2021 | il Matelica batte la Sambenedettese e accede al secondo turno

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) Illanella partita valida per il primodeidellacon il risultato di 3-1. Succede tutto neltempo: ad aprire i conti è Calcagni al 49? con un gran tiro al volo dal limite dell’area. Lasi trova quindi costretta a segnare due gol, per cui aumenta la pressione. Al 70? arriva il meritato pareggio con il bolide di D’Angelo che si insacca all’incrocio dei pali. A 10 minuti dal termine, però, Goicoechea viene espulso per fallo da ultimo uomo e lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Nel finale, arrivano i due gol della sicurezza per il. All’89’, Moretti realizza il rigore assegnato per un fallo di mano di ...