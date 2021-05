Lo picchiano e gli spengono sigarette sul collo. In manette due uomini (Di venerdì 7 maggio 2021) Il personale del Commissariato di Grottaglie ha avviato mirate indagini, dopo aver appreso dai colleghi del Commissariato di Martina Franca, che un grottagliese di 40 anni era arrivato in precarie condizioni fisiche al Pronto Soccorso del Comune della Valle d’Itria, lamentando di aver subito poco prima un’aggressione da parte di due uomini. I poliziotti del Commissariato, nei giorni successivi anche attraverso le testimonianze della vittima, hanno accertato che quest’ultimo, il 15aprile scorso, si era incontrato nel Quartiere delle Ceramiche con un suo conoscente con il quale, in passato, aveva avuto alcuni dissapori personali. Secondo le dichiarazioni dell’uomo, l’incontro all’apparenza tranquillo si è subito trasformato in una violenta aggressione da parte del suo conoscente, spalleggiato da un altro uomo, di nazionalità rumena, come poi accertato. I due ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 7 maggio 2021) Il personale del Commissariato di Grottaglie ha avviato mirate indagini, dopo aver appreso dai colleghi del Commissariato di Martina Franca, che un grottagliese di 40 anni era arrivato in precarie condizioni fisiche al Pronto Soccorso del Comune della Valle d’Itria, lamentando di aver subito poco prima un’aggressione da parte di due. I poliziotti del Commissariato, nei giorni successivi anche attraverso le testimonianze della vittima, hanno accertato che quest’ultimo, il 15aprile scorso, si era incontrato nel Quartiere delle Ceramiche con un suo conoscente con il quale, in passato, aveva avuto alcuni dissapori personali. Secondo le dichiarazioni dell’uomo, l’incontro all’apparenza tranquillo si è subito trasformato in una violenta aggressione da parte del suo conoscente, spalleggiato da un altro uomo, di nazionalità rumena, come poi accertato. I due ...

Advertising

elenaricci1491 : In manette un grottagliese di 34 anni e un cittadino rumeno di 25 - TarantiniTime : In manette un grottagliese di 34 anni e un cittadino rumeno di 25 - bvrbietvrici : RT @pl4nisferiale: no infatti si sa che gli uomini in occidente sono tutti bravi non picchiano, non uccidono, non stuprano, non molestano,… - pl4nisferiale : no infatti si sa che gli uomini in occidente sono tutti bravi non picchiano, non uccidono, non stuprano, non molest… - Emilystellaemi2 : @quicomandoio Perché la carne ha un grande mercato. Quello che dovrebbero fare, è un controllo, su chi tratta gli a… -