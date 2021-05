Zenfone 8 e 8 Flip a nudo | ecco specifiche tecniche e render

(Di giovedì 6 maggio 2021)8 e 8in un nuovo leak che mette in lucedei due dispositivi top di gamma di ASUS. Ildicondiviso da 91mobilesSarà ancora una volta la tecnologia dellacamera la vera protagonista dei top di gamma ASUS. Dopo gli ottimi6 e 7, anche8 vanterà la particolare motorizzazione che permette di utilizzare le camere principali come selfie camera. Quest’oggi commentiamo gli ultimissimi leak che mettono in mostra sia iche le caratteristichedell’azienda taiwanese. POTREBBE INTERESSARTI –> Google svela “per errore” più di dieci nuovi ...

Partiamo dal modello Zen 8che, come lascia intendere il nome, utilizzerà ancora l'iconica fotocamera rotante vista su7 e6Z. In pratica, il modulo che racchiude le fotocamere ...Le immagini che vedete nella galleria in basso mostrano quello che arriverà sul mercato come: si tratta del modello più grande della famiglia, con la caratteristica fotocamera ...Manca meno di una settimana al lancio della nuova gamma di smartphone ZenFone 8 di Asus, in attesa del fatidico giorno siamo già in grado di mostrarvi i modelli ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip, insieme all ...Asus continua a credere alla fotocamera rotante: lo Zen 8 Flip avrà tre fotocamere posteriori, con la principale da 64MP, che diventano interne grazie al meccanismo motorizzato. Lo Zen 8, invece, è pi ...