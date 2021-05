Gazzetta: doveva essere liquida, invece la Juve si è liquefatta (Di mercoledì 5 maggio 2021) “doveva essere liquida, si è liquefatta. Sciolta. Smontata e rimontata un numero infinito di volte, anche per una serie considerevole di imprevisti, non ha mai trovato una forma definitiva”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, a proposito della Juventus di Andrea Pirlo. “Il gioco, dopo 34 giornate, non è ancora arrivato e ormai non è più nemmeno il caso di attenderlo. Una formazione tipo non c’è: anche se siamo quasi a fine stagione è difficile evidenziare anche una struttura base. Andrea Pirlo in queste 34 giornate ha cambiato 34 formazioni: mai una uguale all’altra, con tre-quattro moduli, infinite variazioni di distanze, atteggia- menti, costruzioni e principi guida”. Il problema non è nemmeno questo, ma che non si sono viste evoluzioni. “Nelle 34 forme mutevoli della squadra di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) “, si è. Sciolta. Smontata e rimontata un numero infinito di volte, anche per una serie considerevole di imprevisti, non ha mai trovato una forma definitiva”. Lo scrive ladello Sport, a proposito dellantus di Andrea Pirlo. “Il gioco, dopo 34 giornate, non è ancora arrivato e ormai non è più nemmeno il caso di attenderlo. Una formazione tipo non c’è: anche se siamo quasi a fine stagione è difficile evidenziare anche una struttura base. Andrea Pirlo in queste 34 giornate ha cambiato 34 formazioni: mai una uguale all’altra, con tre-quattro moduli, infinite variazioni di distanze, atteggia- menti, costruzioni e principi guida”. Il problema non è nemmeno questo, ma che non si sono viste evoluzioni. “Nelle 34 forme mutevoli della squadra di ...

napolista : Gazzetta: doveva essere liquida, invece la #Juve si è liquefatta - PippoCurci : @Gazzetta_it Meno male che doveva andare Sarri alla Roma.... Ora continuate a scrivere le cazzate sul Milan giornalai! #Mourinho - Francalidia4 : @OfficialASRoma Ma non doveva essere Sarri?..proprio vero che i giornali non sanno mai un k...a cominciare dalla… - AntoDamiano1996 : Ma quindi mo: #Sarri doveva andare alla Roma via Gazzetta ? #Mourinho doveva venire in Italia ? #Gattuso non si s… - ElTrattore : RT @FootballAndDre1: Secondo la @Gazzetta_it: In entrata un esterno sx, un centrocampista con gol(quello che doveva essere Vidal) e una pun… -