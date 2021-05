Call of Duty fa volare Activision, i team verranno triplicati con 2000 assunzioni – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 5 maggio 2021) Activision registra un trimestre record con ricavi che superano le previsioni grazie ai vari Call of Duty e prevede di triplicare i team con 2000 assunzioni.. Activision Blizzard ha diffuso i suoi recenti finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 e risultano superiori alle aspettative con introiti da 2,28 miliardi di dollari, superando le previsioni che erano di 2,02 miliardi di dollari soprattutto grazie alla performance di Call of Duty, cosa che spinge la compagnia ha pensare a una forte espansione triplicando gli sviluppatori nei team con 2000 nuove assunzioni nel giro dei prossimi due anni. Dopo quella che … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021)registra un trimestre record con ricavi che superano le previsioni grazie ai variofe prevede di triplicare icon..Blizzard ha diffuso i suoi recenti finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 e risultano superiori alle aspettative con introiti da 2,28 miliardi di dollari, superando le previsioni che erano di 2,02 miliardi di dollari soprattutto grazie alla performance diof, cosa che spinge la compagnia ha pensare a una forte espansione triplicando gli sviluppatori neiconnuovenel giro dei prossimi due anni. Dopo quella che … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ...

