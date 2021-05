GameStop sulle orme di Amazon? Aperto un grande magazzino per trasformare l' azienda in un e-commerce

(Di martedì 4 maggio 2021)pensa sempre di più alla vendita online e per concretizzare questa sua scelta l'sta per aprire un nuovo centro logistico di circa 57.000 metri quadrati a York in Pennsylvania. Questa nuova struttura servirà ad ampliare il già esistente network nordamericano e supporterà così l'e-. La nuova struttura dovrebbe essere operativa entro il quarto trimestre del 2021.ha affermato che ildovrebbe aiutare la società a "aumentare l'offerta di prodotti e accelerare le spedizioni lungo la costa orientale". Il nuovo presidente di, il miliardario della società Chewy Ryan Cohen, sembra stia cercando di aumentare il numero di prodotti chevende nel tentativo di aumentare ...

Ultime Notizie dalla rete : GameStop sulle

Chiarito questo, vi segnaliamo che, come per la scorsa settimana,ha deciso di mettere a ... Buono shopping e buona fortuna! Seguici e rimani sempre informatomigliori offerte! Pagina ...... le quali potranno influiremissioni e, addirittura, sul futuro stesso della galassia. Come ... Amazon - PS4 - 69,99 Amazon - Xbox One - 69,99 Amazon - PC - 59,99- PS4 - 70,98-...Si va sempre di più verso la vendita online. GameStop pensa sempre di più alla vendita online e per concretizzare questa sua scelta l'azienda sta per aprire un nuovo centro logistico di circa 57.000 m ...PlayStation 5 torna in vendita da GameStop. Il preavviso purtroppo è poco, ma con il nuovo sistema di email di GameStop che avvisa solo gli utenti premium ...