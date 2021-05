**DR: Di Risio, 'in 2021 verso raddoppio vendite e continuiamo ad assumere'** (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag.(Adnkronos) - "Dopo avere chiuso il 2020, nonostante pandemia, sui livelli dell'anno precedente per il 2021 è ragionevole pensare a un raddoppio delle vendite in Italia attestandoci intorno alle 8 mila unità. Una crescita che da novembre 2020 ci ha costretto a varare il doppio turno produttivo e continuiamo ad assumere sia nella produzione che nella parte amministrativa, commerciale e logistica". Così Massimo Di Risio, fondatore e presidente di DR, sintetizza all'Adnkronos le ambizioni della casa automobilistica molisana che nei primi mesi del 2021 ha messo a segno il primato della crescita maggiore sul nostro mercato, con +257%. Una soddisfazione che nasce anche dalla consapevolezza di essere l'unico fra i principali costruttori ad avere la sede legale in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag.(Adnkronos) - "Dopo avere chiuso il 2020, nonostante pandemia, sui livelli dell'anno precedente per ilè ragionevole pensare a undellein Italia attestandoci intorno alle 8 mila unità. Una crescita che da novembre 2020 ci ha costretto a varare il doppio turno produttivo eadsia nella produzione che nella parte amministrativa, commerciale e logistica". Così Massimo Di, fondatore e presidente di DR, sintetizza all'Adnkronos le ambizioni della casa automobilistica molisana che nei primi mesi delha messo a segno il primato della crescita maggiore sul nostro mercato, con +257%. Una soddisfazione che nasce anche dalla consapevolezza di essere l'unico fra i principali costruttori ad avere la sede legale in ...

TV7Benevento : DR: Di Risio, 'siamo brand auto cresciuto di più in 2021, ora espansione all'estero' (2)... - TV7Benevento : DR: Di Risio, 'siamo brand auto cresciuto di più in 2021, ora espansione all'estero'... - TV7Benevento : **DR: Di Risio, 'in 2021 verso raddoppio vendite e continuiamo ad assumere'** (2)... - TV7Benevento : **DR: Di Risio, 'in 2021 verso raddoppio vendite e continuiamo ad assumere'**... -