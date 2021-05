Draghi (per ora) non mette le mani sulla Rai (Di lunedì 3 maggio 2021) Mario Draghi, fanno sapere fonti degne di questo nome, non ha intenzione di accelerare sul ricambio dei vertici Rai. E affronterà il dossier secondo le scadenze previste, a fine giugno, quando dovrà nominare il nuovo presidente e il nuovo amministratore delegato. E questa, dopo il putiferio del Primo Maggio, è una notizia. L’altra notizia è che la non accelerazione non è dovuta tanto alla volontà di far decantare il clima, sbollire gli animi, per poi trovare a bocce ferme una “quadra” con i partiti della maggioranza. Ma al fatto che, semplicemente, l’urgenza non è avvertita come tale, e comunque non superiore alle altre di questo faticoso periodo: la scelta avverrà in totale autonomia, secondo un calendario delle nomine già abbastanza fitto e complicato: Cdp, Saipem, società di Ferrovie. Evidentemente – deduzione del cronista – in questa gestione non emergenziale del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Mario, fanno sapere fonti degne di questo nome, non ha intenzione di accelerare sul ricambio dei vertici Rai. E affronterà il dossier secondo le scadenze previste, a fine giugno, quando dovrà nominare il nuovo presidente e il nuovo amministratore delegato. E questa, dopo il putiferio del Primo Maggio, è una notizia. L’altra notizia è che la non accelerazione non è dovuta tanto alla volontà di far decantare il clima, sbollire gli animi, per poi trovare a bocce ferme una “quadra” con i partiti della maggioranza. Ma al fatto che, semplicemente, l’urgenza non è avvertita come tale, e comunque non superiore alle altre di questo faticoso periodo: la scelta avverrà in totale autonomia, secondo un calendario delle nomine già abbastanza fitto e complicato: Cdp, Saipem, società di Ferrovie. Evidentemente – deduzione del cronista – in questa gestione non emergenziale del ...

matteorenzi : Messaggio agli inconsolabili: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogri… - CarloCalenda : Daje continuiamo con a chi la spara più grossa. È partita un’altra arma di distrazione di massa. La polemica sulla… - marcodimaio : Per le celebrazioni del #primomaggio, Torino è teatro di un atto grave: in piazza Vittorio i manifestanti portano u… - aniello7779 : RT @francotaratufo2: Una domanda per #SuperMario #Draghi: Ma #Durigon è ancora seduto comodamente su quella poltrona? - Armageddon5567 : RT @matteorenzi: Messaggio agli inconsolabili: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogrill??).… -