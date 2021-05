Cesvi al via i Children’s Days 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) Cesvi, fondazione umanitaria no profit che opera da anni a livello internazionale, ha organizzato una serie di appuntamenti online. Con celebri personaggi dello spettacolo e dello sport si parlerà dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e delle attuali problematiche. Quali saranno gli ospiti dei Children’s Days di Cesvi? Le tematiche, trattate nel corso degli appuntamenti dal Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021), fondazione umanitaria no profit che opera da anni a livello internazionale, ha organizzato una serie di appuntamenti online. Con celebri personaggi dello spettacolo e dello sport si parlerà dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e delle attuali problematiche. Quali saranno gli ospiti deidi? Le tematiche, trattate nel corso degli appuntamenti dal

CorriereQ : AL VIA I CHILDREN’S DAYS DI CESVI 20 INCONTRI DIGITALI PER PARLARE DEL FUTURO E DEI SOGNI DEI BAMBINI CON ESPERTI E… - mbbelluco : RT @VITAnonprofit: Al via i #Children's day di @Cesvi_NGO - AlessioBoni_FP : RT @VITAnonprofit: Al via i #Children's day di @Cesvi_NGO - Cesvi_NGO : RT @SMSNEWSOFFICIAL: AL VIA I CHILDREN’S DAYS DI @Cesvi_NGO : TRA GLI OSPITI ANCHE PAOLA TURANI, CRISTINA PARODI, ALESSIO BONI https://t.co… - MontiFrancy82 : AL VIA I CHILDREN’S DAYS DI @Cesvi_NGO : TRA GLI OSPITI ANCHE PAOLA TURANI, CRISTINA PARODI, ALESSIO BONI -

Ultime Notizie dalla rete : Cesvi via Bambini e adolescenti in difficoltà: al via i Children's Days I Children's Days sono promossi nell'ambito di "Quando Sarò Grande" , la campagna di sensibilizzazione sull'infanzia trascurata e maltrattata promossa da Cesvi con l'intento di aiutare le nuove ...

Al via i Children's Day di Cesvi ... ore 11 " in diretta su Facebook) e un incontro con la partecipazione della giornalista Emanuela Zuccalà in memoria di Brandi Gatica, cooperante Cesvi appena scomparsa che ha dedicato la sua vita ...

Al via i Children's day di Cesvi Vita Al via i Children’s Days Venti incontri virtuali, in diretta sui principali social network, per accendere i riflettori sui bambini e adolescenti e sulle loro difficoltà, soprattutto in questo periodo di pandemia. Li ha organi ...

Bambini e adolescenti in difficoltà: al via i Children’s Days Una settimana di incontri virtuali, con esperti e personaggi dello spettacolo, per accendere i riflettori su un tema spesso trascurato ma reso ancora più serio dall’emergenza sanitaria, quello dei bam ...

I Children's Days sono promossi nell'ambito di "Quando Sarò Grande" , la campagna di sensibilizzazione sull'infanzia trascurata e maltrattata promossa dacon l'intento di aiutare le nuove ...... ore 11 " in diretta su Facebook) e un incontro con la partecipazione della giornalista Emanuela Zuccalà in memoria di Brandi Gatica, cooperanteappena scomparsa che ha dedicato la sua vita ...Venti incontri virtuali, in diretta sui principali social network, per accendere i riflettori sui bambini e adolescenti e sulle loro difficoltà, soprattutto in questo periodo di pandemia. Li ha organi ...Una settimana di incontri virtuali, con esperti e personaggi dello spettacolo, per accendere i riflettori su un tema spesso trascurato ma reso ancora più serio dall’emergenza sanitaria, quello dei bam ...