**Csm: Spataro, 'comportamenti anomali da Storari e Davigo'** (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag.(Adnkronos) - "Trovo molto singolare quanto avvenuto sia nel comportamento di Storari, sia in quello di Davigo". Così il giurista ed ex magistrato Armando Spataro intervenendo a 'Mezz'ora in più', su Rai3, commenta lo scontro nel Csm. Una vicenda che Spataro definisce "una fase delicata della magistratura". Ciò che Spataro ritiene anomalo, in particolare nel comportamento del pm Paolo Storari, è "la mancanza di un atto formale con cui trasmettere verbali ad una autorità superiore; non è accettabile -dice- perché se un magistrato lamenta delle scorrettezze, ad esempio sulla decisione di un procuratore o di un presidente di tribunale ha una strada molto chiara, scrive al Consiglio Superiore". E ciò, aggiunge, "anche in chiave di autotutela. Poteva adottare una strada ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Milano, 2 mag.(Adnkronos) - "Trovo molto singolare quanto avvenuto sia nel comportamento di, sia in quello di". Così il giurista ed ex magistrato Armandointervenendo a 'Mezz'ora in più', su Rai3, commenta lo scontro nel Csm. Una vicenda chedefinisce "una fase delicata della magistratura". Ciò cheritiene anomalo, in particolare nel comportamento del pm Paolo, è "la mancanza di un atto formale con cui trasmettere verbali ad una autorità superiore; non è accettabile -dice- perché se un magistrato lamenta delle scorrettezze, ad esempio sulla decisione di un procuratore o di un presidente di tribunale ha una strada molto chiara, scrive al Consiglio Superiore". E ciò, aggiunge, "anche in chiave di autotutela. Poteva adottare una strada ...

BEPPESARNO : ...Sbaglia l'ex magistrato Spataro. IL sorteggio #CSM e l'azzeramento del correntismo in questo momento garantirebb… - kiara86769608 : RT @malgradotuttobl: '#AttilioManca non fu ucciso. Basta teorie del complotto Il medico era eroinomane, morì per droga. Non ci sono prove d… - uolller : Un lunghissimo comunicato sindacale di difesa della categoria ( e attacco alla politica) dell’ex magistrato Spataro… - malgradotuttobl : '#AttilioManca non fu ucciso. Basta teorie del complotto Il medico era eroinomane, morì per droga. Non ci sono prov… - Carmela_oltre : RT @Mezzorainpiu: Il CSM, i verbali segreti e l'apertura di un'inchieste su una presunta loggia massonica. Dell'ultima bufera che si è scat… -

Ultime Notizie dalla rete : **Csm Spataro Le toghe depresse che blindano il Sistema ... con un Csm bloccato dalle correnti dopo il caso Palamara, ora temono che la politica porti l'... Gian Carlo Caselli, Armando Spataro e altre vecchie glorie della magistratura confidano a L'Espresso la ...

Matteo Salvini, professione imputato Iniziò nel '99, con un uovo a D'Alema A Torino, il procuratore Armando Spataro chiede e ottiene l'autorizzazione a procedere dal ministro ... esplode il caso Palamara, l'ex membro del Csm ed ex presidente dell'Anm. In una chat, un collega ...

**Csm: Spataro, 'comportamenti anomali da Storari e Davigo'** Il Sannio Quotidiano Le toghe depresse che blindano il Sistema Il settimanale L'Espresso, fin dalla sua fondazione sempre al fianco dei magistrati anche nelle loro inchieste più scellerate di cui si è fatto megafono acritico, a sorpresa dedica ben dieci pagine de ...

"Intrighi e debolezze: porto il Sistema a teatro" Edoardo Sylos Labini ha letto il libro Il Sistema e si è visto sul palcoscenico nei panni di Luca Palamara, perno di trame di potere e corruzione. «Tutto questo è teatro puro!», ha detto telefonando s ...

... con unbloccato dalle correnti dopo il caso Palamara, ora temono che la politica porti l'... Gian Carlo Caselli, Armandoe altre vecchie glorie della magistratura confidano a L'Espresso la ...A Torino, il procuratore Armandochiede e ottiene l'autorizzazione a procedere dal ministro ... esplode il caso Palamara, l'ex membro deled ex presidente dell'Anm. In una chat, un collega ...Il settimanale L'Espresso, fin dalla sua fondazione sempre al fianco dei magistrati anche nelle loro inchieste più scellerate di cui si è fatto megafono acritico, a sorpresa dedica ben dieci pagine de ...Edoardo Sylos Labini ha letto il libro Il Sistema e si è visto sul palcoscenico nei panni di Luca Palamara, perno di trame di potere e corruzione. «Tutto questo è teatro puro!», ha detto telefonando s ...