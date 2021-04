I minatori di Ethereum stanno correndo a vendere le loro GPU

Advertising

DDay.it - Digital Day

Per la maggior parte delle criptovalute, iforniscono un modo distribuito per convalidare le transazioni, proteggere la rete e ...realizzare un profitto?" Alcune criptovalute come......all'attuale ecosistema fungendo da oracolo per piattaforme di contratti intelligenti come... gli sviluppatori di IOTA hanno creato un sistema Proof Of Work per consentire aidi ...La carenza di semiconduttori, unita alla rinnovata passione nel mining di criptovalute, ha reso praticamente introvabile qualsiasi modello di scheda video.La criptovaluta storage-based Chia potrebbe presto rendere gli SSD di fascia alta introvabili e costosissimi, proprio come è successo alle GPU a causa del mining di Bitcoin e compagni.