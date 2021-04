Calcio: Fonseca studia l'11 anti - ManUtd, Pedro ancora a parte (Di lunedì 26 aprile 2021) In difesa Smalling sostituirà lo squalificato Mancini, Dzeko titolare ROMA - Centottanta minuti che possono cambiare una stagione, o forse la storia di un club. Dopo la brutta sconfitta di Cagliari, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) In difesa Smalling sostituirà lo squalificato Mancini, Dzeko titolare ROMA - Centottanta minuti che possono cambiare una stagione, o forse la storia di un club. Dopo la brutta sconfitta di Cagliari, ...

Calcio: Fonseca studia l'11 anti - ManUtd, Pedro ancora a parte Recuperati El Shaarawy, Kumbulla, Spinazzola e Smalling con questi ultimi due pronti a partire dal 1' nel 3 - 4 - 2 - 1 di Fonseca. Senza Mancini (squalificato), l'ex di turno affiancherà Cristante e ...

Nuovo allenatore Roma: Sarri per il dopo Fonseca L'esito del colloquio resterà riservato, per non turbare il lavoro di Fonseca in questa ultima parte di stagione e soprattutto perché l'allenatore toscano è ancora sotto contratto con la Juventus . ...

Roma, testa allo United: a parte Pedro, Mirante e Calafiori È cominciata stamattina a Trigoria l'operazione Manchester United per la Roma. I giallorossi sfideranno i Red Devils giovedì all'Old Trafford per l'andata della semifinale di Europa League, ultimo obi ...

Nuovo allenatore Roma: Sarri per il dopo Fonseca Roma, 26 aprile 2021- Il destino di Paulo Fonseca potrebbe essere già segnato: in caso di mancato accesso alla prossima Champions League il portoghese non verrà confermato sulla panchina della Roma e ...

