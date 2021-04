Buffon diventa allenatore portieri | nasce sua Academy

(Di lunedì 26 aprile 2021) Non ha ancora deciso se continuerà a giocare, tra un contratto in scadenza con la Juventus e la prospettiva di una nuova avventura lontano da Torino, ma intanto Gigiguarda al futuro.la "...

CinqueNews : Buffon diventa allenatore di portieri, nasce la sua Academy -

Nasce la "Academy", percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano di diventare grandi portieri. "Una full - immersion completa, con un programma di allenamento ... Nasce la Buffon Football Academy, una scuola per portieri dagli 8 ai 16 anni ideata dall'estremo difensore della Juventus ...