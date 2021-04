Draghi gestirà il Recovery con i "suoi" ministri (Di venerdì 23 aprile 2021) “La supervisione politica del piano è affidata a un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipano i ministri competenti”. Lo scrive Mario Draghi nella premessa del bozza del Pnrr, illustrando la governance. Si risolve così il nodo sensibile della governance del Recovery Plan: a gestirlo politicamente sarà Draghi in persona assieme ai ministri tecnici di competenza: la parte del leone la faranno Franco (Economia), Cingolani (Transizione Ecologica), Colao (Digitalizzazione e Innovazione), Giovannini (Mobilità) e Speranza (Sanità). Sotto questo comitato c’è poi “una struttura di coordinamento centrale presso il ministero dell’Economia” che “supervisiona l’attuazione del piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione Ue”. La affiancano una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) “La supervisione politica del piano è affidata a un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipano icompetenti”. Lo scrive Marionella premessa del bozza del Pnrr, illustrando la governance. Si risolve così il nodo sensibile della governance delPlan: a gestirlo politicamente saràin persona assieme aitecnici di competenza: la parte del leone la faranno Franco (Economia), Cingolani (Transizione Ecologica), Colao (Digitalizzazione e Innovazione), Giovannini (Mobilità) e Speranza (Sanità). Sotto questo comitato c’è poi “una struttura di coordinamento centrale presso il ministero dell’Economia” che “supervisiona l’attuazione del piano ed è responsabile dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione Ue”. La affiancano una ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi gestirà Cala il gelo sul dopo Quota 100: ecco che cosa accadrà ... a quanto pare l'esecutivo Draghi non ha intenzione di stravolgere il sistema già a regime. Con l'uscita di scena di Quota 100, il governo gestirà la vacatio della pensione anticipata con due sistemi ...

La Germania libera il Recovery. In Italia le cifre si capiranno giovedì Draghi vuole inviare il piano a Bruxelles entro il 30 aprile e ha in mente come arrivare a quella ... la governance, cioè chi gestirà i soldi del Recovery, e le semplificazioni, cioè le regole per ...

