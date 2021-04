Trasferire i post Facebook su Google Docs o sul proprio Blog

Leggi su navigaweb

(Di martedì 20 aprile 2021) Un'azienda comefa di tutto per tenere gli utenti iscritti al suo interno ed impedire che i suoi servizi possano essere utilizzati tramite altre applicazioni o usando servizi diversi. Recentemente, però, abbiamo assistitito ad una piccola apertura con la possibilità di poterle foto pubblicate suinFoto. In questo modo si può creare un backup delle fotografie nel caso ilaccountvenisse sospeso o cancellato per qualsiasi motivo ed anche conservare le foto in un album online più comodo da visualizzare. Questo tipo di funzione è stata ora migliorata con la possibilità, non solo di poter salvare altrove le foto, ma anche per esportare la copia deie delle note, in modo da poterlisu ...