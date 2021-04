F1 2021 | Codemasters svela i requisiti per la versione PC!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tramite la pagina ufficiale di Steam,hato iminimi e raccomandati per laPC di F1, la nuova iterazione per gli amanti della Formula 1 in arrivo quest’estate È stato annunciato qualche giorno fa con un trailer d’annuncio ufficiale, ma diciamo che la sorpresa è stata minima. E questo non perché non ne siamo contenti, ovviamente, ma perché F1 è uno di quei titoli annuali che praticamente mai saltano un’uscita. Un po’ come FIFA, PES o NBA, gli sportivi per eccellenza, anche la simulazione per motori dedicata ai fan della Formula 1 torna anche quest’anno a deliziare gli appassionati.lo ha mostrato giusto qualche giorno fa, ma già abbiamo una data d’uscita ufficiale: il 16 luglio. Da quel giorno, tutti gli appassionati di piste ...