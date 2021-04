MotoGP TV8: orario gara GP Portogallo 2021, programma, streaming (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto è pronto da Portimao per il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo atto del Motomondiale 2021. Dopo le emozioni del doubleheader al Losail International Circuit, i protagonisti della MotoGP sono pronti a tornare in azione tra i sali e scendi della spettacolare pista che sorge nella regione dell’Algarve. Occhi puntati sullo spagnolo Marc Marquez. L’iberico di casa Honda è pronto a disputare il primo GP a più di sei mesi dalla rovinosa scivolata che lo ha escluso per l’intero 2020 e per le prime due prove in Qatar. Il pluricampione spagnolo scatterà dalla sesta casella alle spalle del nostro Franco Morbidelli (Yamaha) Dalla pole-position partirà Fabio Quartararo. Il transalpino di casa Yamaha ha firmato il best lap nella Q2 di ieri con il tempo di 1.38.862. Accanto a lui troviamo l’iberico Alex Rins (Suzuki) ed il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto è pronto da Portimao per il Gran Premio del, terzo atto del Motomondiale. Dopo le emozioni del doubleheader al Losail International Circuit, i protagonisti dellasono pronti a tornare in azione tra i sali e scendi della spettacolare pista che sorge nella regione dell’Algarve. Occhi puntati sullo spagnolo Marc Marquez. L’iberico di casa Honda è pronto a disputare il primo GP a più di sei mesi dalla rovinosa scivolata che lo ha escluso per l’intero 2020 e per le prime due prove in Qatar. Il pluricampione spagnolo scatterà dalla sesta casella alle spalle del nostro Franco Morbidelli (Yamaha) Dalla pole-position partirà Fabio Quartararo. Il transalpino di casa Yamaha ha firmato il best lap nella Q2 di ieri con il tempo di 1.38.862. Accanto a lui troviamo l’iberico Alex Rins (Suzuki) ed il ...

