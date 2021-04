Operazione 'Follow the money', coinvolta anche Verona (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 1 times, 15 visits today) Notizie Simili: Polizia: individuati i responsabili dei gravi fatti… Buoni spesa: nuovi criteri per raggiungere più cittadini Sequestrati beni per 40 milioni ... Leggi su veronaoggi (Di venerdì 16 aprile 2021) (Visited 1 times, 15 visits today) Notizie Simili: Polizia: individuati i responsabili dei gravi fatti… Buoni spesa: nuovi criteri per raggiungere più cittadini Sequestrati beni per 40 milioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Follow Operazione 'Follow the money', coinvolta anche Verona Operazione della Guardia di finanza, sequestri anche a Verona. La Guardia di finanza, nell'ambito dell'operazione 'Follow the money 2', sta effettuando sequestri in sette province di sei regioni italiane, tra le quali anche la provincia di Verona, oltre che in Bulgaria . Nel corso dell'operazione, ...

Mafia, se il clan Scalisi sceglie giovani prestanome per il riciclaggio A Sofia, grazie alla collaborazione di Eurojust, sottolinea la Dda di Catania, che ha coordinato l'operazione 'The follow money II', è stato eseguito 'il sequestro delle quote e delle disponibilità ...

Mafia, se il clan Scalisi sceglie giovani prestanome per il riciclaggio CATANIA- Erano tutti giovanissimi, poco più che ventenni, i prestanome scelti per ‘riciclare’ i soldi sporchi che provenivano dalle attività illecite del clan Scalisi, articolazione attiva ad Adrano, ...

