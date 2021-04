Fuori Onda, Giuseppe Mastrangelo: “Un forte tratto di positività” (Di giovedì 15 aprile 2021) Giuseppe Mastrangelo ha scritto per Santelli Editore il libro “Fuori Onda” abbiamo avuto il grande piacere di parlarci in esclusiva. Lasciamo dunque il racconto alle sue parole. Fuori Onda, Giuseppe MastrangeloIl protagonista mostra una sana quanto genuina curiosità nei confronti delle donne che aleggiano nella sua vita. I rapporti con queste contribuiscono a dare credito alla teoria del protagonista che qualcosa nella sua vita è andato storto? Nello scrivere mi sono reso conto che tutti i personaggi femminili hanno forti ed evidenti tratti di positività, così come molti dei personaggi maschili hanno i tratti diametralmente opposti. Non vi è alcuna intenzionalità a trattare il tema del sesso con un approccio ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)ha scritto per Santelli Editore il libro “” abbiamo avuto il grande piacere di parlarci in esclusiva. Lasciamo dunque il racconto alle sue parole.Il protagonista mostra una sana quanto genuina curiosità nei confronti delle donne che aleggiano nella sua vita. I rapporti con queste contribuiscono a dare credito alla teoria del protagonista che qualcosa nella sua vita è andato storto? Nello scrivere mi sono reso conto che tutti i personaggi femminili hanno forti ed evidenti tratti di, così come molti dei personaggi maschili hanno i tratti diametralmente opposti. Non vi è alcuna intenzionalità a trattare il tema del sesso con un approccio ...

