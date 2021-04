Fonseca: 'Roma, che orgoglio. Ma non so se resto l'anno prossimo' (Di giovedì 15 aprile 2021) Fonseca ritrova il sorriso nella serata più importante dell'anno: la sua Roma è in semifinale di Europa League. 'Abbiamo fatto - analizza il tecnico - una buona partita difensiva, in Olanda ci avevano ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021)ritrova il sorriso nella serata più importante dell': la suaè in semifinale di Europa League. 'Abbiamo fatto - analizza il tecnico - una buona partita difensiva, in Olanda ci avevano ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio è bello (anche) perchè puoi vincere giocando peggio dell’avversario: non si vince ai punti, si vince segn… - Eurosport_IT : Paulo #Fonseca è furioso: 'Sono bugie. È difficile da accettare questo atteggiamento in una settimana importante in… - SkySport : Fonseca dopo Roma-Ajax: 'Orgogliosi di rappresentare l'Italia. Mio futuro? Ora non conta' - ilRomanistaweb : #Veretout: 'Con questo atteggiamento possiamo fare bene. Fonseca ci aiuta molto' Il centrocampista dopo #RomaAjax:… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Parole d’addio da parte di #Fonseca dopo la qualificazione in #UEL: “La semifinale non cambia il mio rapporto con l’#ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Roma Fonseca in semifinale: non è la Champions, ma è ancora la Roma l'unica italiana a darci speranza ... un gol che la difesa della Roma non poteva e non doveva prendere in quel modo. E' stato ... La squadra di Fonseca ha accusato il colpo, si era illusa di poterla chiudere col tran tran del primo tempo, ...

Roma - Ajax 1 - 1, pagelle: Dzeko decisivo, Calafiori gioiellino, Pau Lopez un pericolo 6,5 Fonseca Lascia la palla all'Ajax, addormenta la partita : una scelta molto italiana, che porta la Roma in semifinale con un po' di ansia.

Fonseca accostato al Napoli, lui sa di essere in bilico: “Non so se resto” Il suo nome è stato accostato spesso al Napoli, ma Paulo Fonseca non ha mai ceduto né si è mai sbilanciato. Sa, però, che il suo futuro potrebbe non essere alla Roma. Intanto si gode la semifinale di ...

Fonseca: «Io in futuro alla Roma? Non lo so» Non sono minimamente preoccupato del mio futuro». Così ai microfoni di sky il tecnico della Roma Paulo Fonseca a proposito del suo futuro in giallorosso. «Questa semifinale cosa cambia del rapporto ...

... un gol che la difesa dellanon poteva e non doveva prendere in quel modo. E' stato ... La squadra diha accusato il colpo, si era illusa di poterla chiudere col tran tran del primo tempo, ...6,5Lascia la palla all'Ajax, addormenta la partita : una scelta molto italiana, che porta lain semifinale con un po' di ansia.Il suo nome è stato accostato spesso al Napoli, ma Paulo Fonseca non ha mai ceduto né si è mai sbilanciato. Sa, però, che il suo futuro potrebbe non essere alla Roma. Intanto si gode la semifinale di ...Non sono minimamente preoccupato del mio futuro». Così ai microfoni di sky il tecnico della Roma Paulo Fonseca a proposito del suo futuro in giallorosso. «Questa semifinale cosa cambia del rapporto ...