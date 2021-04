Trombosi legate a Vaxzevria: EMA continua monitoraggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Covid-19: in corso ulteriore analisi dell’Agenzia europea dei medicinali su legame tra rari casi di Trombosi e vaccino Vaxzeviria di Astrazeneca L’Ema continua a monitorare i casi di Trombosi molto rari insieme a un basso livello di piastrine che si sono verificati dopo la vaccinazione con Vaxzevria, il siero contro il Covid-19 di AstraZeneca. In linea con una richiesta della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Covid-19: in corso ulteriore analisi dell’Agenzia europea dei medicinali su legame tra rari casi die vaccino Vaxzeviria di Astrazeneca L’Emaa monitorare i casi dimolto rari insieme a un basso livello di piastrine che si sono verificati dopo la vaccinazione con, il siero contro il Covid-19 di AstraZeneca. In linea con una richiesta della… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

SilviaTeresa14 : @AStramezzi @Theskeptical_ Dopodiché, da lì in avanti, il meccanismo è lo stesso. Le trombosi post vaccino, in real… - MoniCapNov : @Agenzia_Ansa Mettendo già in conto un tot di trombosi e morti legate ai vaccini a vettore virale???? - ildinolib : @Cartabellotta Si è capito il motivo di queste trombosi? Sono legate alla risposta immunitaria? Si riuscisse almeno… - asetemel : RT @MattiaBBagnoli: Io dico solo una cosa. Avete presente il macello che è venuto fuori per le trombosi (forse) legate ad #AstraZeneca? Ben… - VittorioCocive1 : VERO O FALSO. Covid-19: possiamo davvero confrontare le trombosi legate al vaccino AstraZeneca e quelle legate alla… -